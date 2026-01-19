На Харківщині загорівся житловий будинок

Фото: ДСНС

У неділю, 18 січня, увечері спалахнула пожежа в Богодухові. Загорівся житловий будинок

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Загорівся багатоквартирний будинок барачного типу в місті Богодухів. Вогонь охопив чотири квартири, а також частково покрівлю на ще три квартири. Загальна площа пожежі склала 300 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав 70-річний чоловік.

Попередньо, причиною виникнення загоряння могло стати порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Нагадаємо, раніше на Київщині горів житловий будинок. Відомо, що постраждала 22 річна дівчина. Також отримали опіки діти: хлопчики віком 1, 4 та 9 років. Ймовірно, причиною пожежі став вибух газового балону.