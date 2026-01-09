19:14  09 січня
На Закарпатті зафіксували рекордні снігопади
18:39  09 січня
РФ атакувала 2 цивільні судна біля українських портів у Чорному морі
14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
09 січня 2026, 19:46

В Харкові пролунав вибух

09 січня 2026, 19:46
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
Увечері 9 січня у місті було чутно вибух

Про це у Телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.

"Вибух у Харкові. Попередньо – у Слобідському районі", – написав він.

Нагадаємо, у Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених. Трагедія сталась на початку січня.

Харківська область Харків Терехов Ігор Олександрович вибух події
