В Харкові пролунав вибух
Увечері 9 січня у місті було чутно вибух
Про це у Телеграмі повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
"Вибух у Харкові. Попередньо – у Слобідському районі", – написав він.
Нагадаємо, у Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених. Трагедія сталась на початку січня.
