21:39  11 березня
РФ атакувала важливу інфраструктуру Херсона
18:12  11 березня
У Вінниці запускають спеціальні мобільні групи для вручення повісток
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
12 березня 2026, 00:55

Акторка Антоніна Хижняк пояснила, чому може носити одяг 9 років

12 березня 2026, 00:55
Фото з відкритих джерел
Акторка Антоніна Хижняк зізналась, що в її гардеробі багато старих речей. Артистка пояснила, чому не хоче гнатися за трендами

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Зірка серіалу "Піймати Кайдаша" знялась у відео блогера Ніколаса Карми. Вона розповіла, скільки коштує її образ:

  • Чобітки. Зірка досі ходить у тій самій парі, за яку її питав Ніколас ще два роки тому, – за 200 євро.
  • Сумочка – теж перевірений часом аксесуар, який акторка придбала два роки тому за приблизно 200 євро.
  • Окуляри – єдина свіжа покупка, яку акторка зробила собі в подарунок. Вони коштують 6,5 тисяч гривень (зі знижкою).
  • А от про пальто красунечка промовчала. Втім в коментарях зізналась, що це – стильний виріб від українського бренду Must Have. Ми знайшли його на сайті за ціною 8 999 грн.

За словами артистки, вона може носити речі по 8-9 років, і вона не вважає це чимось поганим. Як виявилось, гроші акторка відкладає на більш велику ціль.

"У мене зараз є конкретна ціль, я працюю над тим, щоб мати своє власне житло. Це для мене пріоритет", - каже Антоніна Хижняк.

Довідка. Антоніна Хижняк — українська акторка театру та кіно. Заслужена артистка України. Багатьом глядачам вона особливо відома завдяки ролі в серіалі "Спіймати Кайдаша". Крім того, Хижняк є акторкою дубляжу, і озвучила чимало проєктів: наприклад, "Дедпул", "Ножі наголо", "Аркейн" та багато інших.

09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
