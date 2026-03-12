Акторка Антоніна Хижняк пояснила, чому може носити одяг 9 років

Фото з відкритих джерел

Акторка Антоніна Хижняк зізналась, що в її гардеробі багато старих речей. Артистка пояснила, чому не хоче гнатися за трендами

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Зірка серіалу "Піймати Кайдаша" знялась у відео блогера Ніколаса Карми. Вона розповіла, скільки коштує її образ:

Чобітки . Зірка досі ходить у тій самій парі, за яку її питав Ніколас ще два роки тому, – за 200 євро.

. Зірка досі ходить у тій самій парі, за яку її питав Ніколас ще два роки тому, – за 200 євро. Сумочка – теж перевірений часом аксесуар, який акторка придбала два роки тому за приблизно 200 євро.

– теж перевірений часом аксесуар, який акторка придбала два роки тому за приблизно 200 євро. Окуляри – єдина свіжа покупка, яку акторка зробила собі в подарунок. Вони коштують 6,5 тисяч гривень (зі знижкою).

– єдина свіжа покупка, яку акторка зробила собі в подарунок. Вони коштують 6,5 тисяч гривень (зі знижкою). А от про пальто красунечка промовчала. Втім в коментарях зізналась, що це – стильний виріб від українського бренду Must Have. Ми знайшли його на сайті за ціною 8 999 грн.

За словами артистки, вона може носити речі по 8-9 років, і вона не вважає це чимось поганим. Як виявилось, гроші акторка відкладає на більш велику ціль.

"У мене зараз є конкретна ціль, я працюю над тим, щоб мати своє власне житло. Це для мене пріоритет", - каже Антоніна Хижняк.

Довідка. Антоніна Хижняк — українська акторка театру та кіно. Заслужена артистка України. Багатьом глядачам вона особливо відома завдяки ролі в серіалі "Спіймати Кайдаша". Крім того, Хижняк є акторкою дубляжу, і озвучила чимало проєктів: наприклад, "Дедпул", "Ножі наголо", "Аркейн" та багато інших.