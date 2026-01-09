19:14  09 января
На Закарпатье зафиксировали рекордные снегопады
18:39  09 января
РФ атаковала 2 гражданских судна возле украинских портов в Черном море
14:33  09 января
В выходные Украину накроют сильные морозы
09 января 2026, 19:46

В Харькове раздался взрыв

09 января 2026, 19:46
иллюстративное фото: из открытых источников
Вечером 9 января в городе был слышен взрыв

Об этом в Телеграмме сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"Взрыв в Харькове. Предварительно – в Слободском районе", – написал он.

Напомним, в Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых. Трагедия произошла в начале января.

