В Харькове раздался взрыв
Вечером 9 января в городе был слышен взрыв
Об этом в Телеграмме сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"Взрыв в Харькове. Предварительно – в Слободском районе", – написал он.
Напомним, в Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых. Трагедия произошла в начале января.
