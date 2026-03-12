21:39  11 березня
РФ атакувала важливу інфраструктуру Херсона
У Вінниці запускають спеціальні мобільні групи для вручення повісток
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
12 березня 2026, 01:35

Співак Віталій Козловський скасував концерти через стан здоров'я

12 березня 2026, 01:35
Фото з відкритих джерел
Співак Віталій Козловський був вимушений скасувати одразу кілька концертів. Виявилось, що в артиста проблеми зі здоров'ям

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Віталій Козловський прямо зі сцени, де планував виступати в Кременчуці, повідомив про скасування найближчих концертів. Виявилось, що артист може фізично виступати через стан здоров'я. Лікарі діагносували йому повне незмикання голосових зв’язок. Тому концерт довелось завершити екстрено.

"Кременчук! Люди мої рідні! Я так чекав нашої зустрічі. І знаю, як чекали ви. Але, на жаль, щойно довелось зупинити концерт, бо хвороба взяла своє, голос зірвався і співати я вже не міг. Повне незмикання звʼязок. Пауза в декілька днів дуже потрібна, щоб одужати", - каже артист.

Нагадаємо, раніше Віталій Козловський розповідав, чи була в нього на службі дідівщина. За його словами, у нього не було питань до наказів, які він отримував від командування.

