09:17  03 січня
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених
У Харкові через ракетну атаку загинула 3-річна дитина, щонайменше 30 поранених

Фото: Національна поліція України
Харків зазнав чергової ракетної атаки, яка призвела до жертв серед мирного населення та масштабних руйнувань

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У Харкові тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару, який влучив у житлову забудову міста. Внаслідок атаки загинула дитина. Під час розбору зруйнованих конструкцій рятувальники виявили тіло трирічного хлопчика. Його матір наразі вважають зниклою безвісти, пошукові заходи продовжуються.

За інформацією екстрених служб, станом на 22:00 відомо щонайменше про 30 постраждалих. Серед поранених є шестимісячне немовля, у якого медики діагностували гостру реакцію на стрес. Усім потерпілим надають необхідну допомогу, частину з них госпіталізували до міських лікарень. Лікарі оцінюють стан постраждалих та продовжують спостереження.

Рятувальники розбирають завали

На місці влучання працюють підрозділи ДСНС, поліція, медики та комунальні служби. Рятувальники розбирають завали, перевіряють пошкоджені будівлі та допомагають мешканцям евакуюватися у безпечні місця. Поліцейські фіксують наслідки обстрілу, приймають заяви від громадян і забезпечують громадський порядок у районі події.

Раніше повідомлялося, внаслідок ракетного удару по Харкову кількість постраждалих зросла до 25 осіб, серед яких – 6-місячний хлопчик, а під завалами все ще перебувають люди.

