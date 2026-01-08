11:30  08 січня
У Києві "продавали" українок для шлюбу: ціна питання 4 тисячі доларів
08:36  08 січня
На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини
06:24  08 січня
Смертельна ДТП на Житомирщині: легковик вилетів з дороги та врізався у стовп
08 січня 2026, 12:30

У Харкові лікарка "торгувала" наркотиками

08 січня 2026, 12:30
Ілюстративне фото
У Харкові викрили 42-річну лікарку. Виявилось, що вона незаконно ставила на облік людей, і видавала їм наркотики

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

У Салтівському районі лікарка умисно порушувала порядок обліку пацієнтів. Таким чином вона незаконно видавала наркозалежним особам наркотичні засоби. Для прикриття вона вносила в облікову систему невірні дані особи, внаслідок чого пацієнт отримував наркотичні засоби у декількох місцях. Відомо про щонайменше 25 її "клієнтів".

"Слідчі Харківського районного управління поліції № 2 повідомили зловмисниці про підозру за ч. 2 ст. 320 КК України. Санкцією статті передбачено позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Києві затримали 55-річну місцеву жительку. Як виявилось, вона торгувала наркотиками, і використовувала для цього таксистів. Жінці загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

