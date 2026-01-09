14:33  09 січня
На вихідні Україну накриють сильні морози
14:04  09 січня
З'явились фото уламків "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину
08:13  09 січня
Смертельний обгін на Одещині: одна людина загинула, четверо постраждалих
09 січня 2026, 14:36

Ексдепутат з Харківщини "забув" задекларувати активи на понад 31 млн грн

09 січня 2026, 14:36
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці повідомили про підозру колишньому депутату Харківської районної ради VIII скликання, який не вказав у декларації за 2023 рік активи на суму понад 31,5 млн грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, політик не задекларував автомобіль Porsche Cayenne та грошові кошти на банківських рахунках.

Депутат також "забув" внести дані про позику від фізичної особи у розмірі 700 тис. євро, що за офіційним курсом НБУ становить понад 28,7 млн гривень.

Повноваження депутата були достроково припинені влітку 2025 року. Його викрили в Одесі, де він наразі тимчасово проживає.

Слідчі Харківської області розслідують справу за ч. 2 ст. 366‑2 КК України – внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Нагадаємо, в українського топ-чиновника знайшли 5 тонн золота, яке той зберігає у Москві. Про це свідчать дані його електронної декларації. На сьогодні він володіє золотом на 4 млрд гривень.

Харківська область депутат Декларація дані гроші підозра Офіс генпрокурора
