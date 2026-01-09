Ексдепутат з Харківщини "забув" задекларувати активи на понад 31 млн грн

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці повідомили про підозру колишньому депутату Харківської районної ради VIII скликання, який не вказав у декларації за 2023 рік активи на суму понад 31,5 млн грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, політик не задекларував автомобіль Porsche Cayenne та грошові кошти на банківських рахунках.

Депутат також "забув" внести дані про позику від фізичної особи у розмірі 700 тис. євро, що за офіційним курсом НБУ становить понад 28,7 млн гривень.

Повноваження депутата були достроково припинені влітку 2025 року. Його викрили в Одесі, де він наразі тимчасово проживає.

Слідчі Харківської області розслідують справу за ч. 2 ст. 366‑2 КК України – внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

