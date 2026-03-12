"Неприємно дуже": співачку Олю Полякову пограбували

Фото з відкритих джерел

Співачка Оля Полякова розповіла про неприємний інцидент, який з нею стався. Виявилось, що артистку пограбували

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Це сталось, коли співачка відвідувала один із магазинів одягу в Парижі. В якийсь момент вона втратила пильність, і цим скористались зловмисники. Із сумки артистки витягнули 3 тисячі доларів, які вона приготувала для покупок.

"Я щось мала там придбати і мене обікрали. Це було прям неприємно дуже. ZARA тут ні до чого, я, мабуть, ще ґав ловила, займалася своїми дівочими справами, і в мене просто із сумки витягнули гроші", - згадує Оля Полякова.

За її словами, це не перший таикий випадок, який із нею стався у Франції. Колись у неї там вкрали телефон. Проте найбільше артистку шокувала не сама крадіжка, а реакція екстрених служб: їй заявили, що крадіжка телефону не вважається "серйозним злочином", тому витрачати ресурси на розслідування ніхто не збирається.

