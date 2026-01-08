На Харківщині п'яний чоловік напав із ножем на 21-річного хлопця
На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив замах на вбивство. Це сталось 7 січня
Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, знайомі влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка, чоловік дістав складний ніж та вдарив "опонента" в ліву частину грудної клітини. 21-річний потерпілий отримав важке поранення.
Інший учасник компанії втрутився, відібрав ніж у нападника та викликав медика. Зловмисники затримали правоохоронця. Йому повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).
Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, який вбив молотком власну 88-річну бабусю. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Повалив на землю і "добив" сокирою: на Дніпропетровщині хлопець жорстоко розправився із вітчимомВсі новини »
07 січня 2026, 18:50У Києві 32-річний чоловік викрав автобус та влаштував ДТП
03 січня 2026, 10:20У Хмельницькому чоловік убив жінку та сховав її тіло в гаражі
02 січня 2026, 11:55
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
Замість ринопластики отримала параліч обличчя: у Києві хірург понівечив обличчя пацієнтці
08 січня 2026, 18:55На Львівщині судитимуть наркоділка, який бігав від правосуддя вісім років
08 січня 2026, 18:35На Рівненщині судитимуть водія. який на смерть збив велосипедиста
08 січня 2026, 18:15Як вимикатимуть світло 9 січня
08 січня 2026, 17:44Жителів Києва попередили про похолодання та можливі ворожі обстріли
08 січня 2026, 16:58Помер відомий український диригент
08 січня 2026, 16:35На Волині аферисти виманили кругленьку суму в 80-річного дідуся
08 січня 2026, 15:55Рятувальники закликали українців нікуди не виїжджати через можливу критичну ситуацію на дорогах
08 січня 2026, 15:50У Львові відбулась акція на підтримку прикордонників
08 січня 2026, 15:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі блоги »