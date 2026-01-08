На Харківщині п'яний чоловік напав із ножем на 21-річного хлопця

Фото: Нацполіція

На Харківщині правоохоронці затримали чоловіка, який вчинив замах на вбивство. Це сталось 7 січня

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, знайомі влаштували застілля з алкоголем. Коли між ними сталась сварка, чоловік дістав складний ніж та вдарив "опонента" в ліву частину грудної клітини. 21-річний потерпілий отримав важке поранення.

Інший учасник компанії втрутився, відібрав ніж у нападника та викликав медика. Зловмисники затримали правоохоронця. Йому повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, який вбив молотком власну 88-річну бабусю. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.