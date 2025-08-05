Фото: поліція

У Сумському районі вибухотехніки поліції оглянули і вилучили російський дрон, який впав на приватний будинок та не здетонував

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції .

Під час чергової атаки ворожий БпЛА впав прямісінько на дах приватного будинку, налякавши господарів та інших жителів вулиці. Вибухотехніки обережно зняли безпілотник, опустили його на землю та дослідили на наявність вибухівки. На щастя, вибухових загроз не виявили.

Правоохоронці вилучили дрон та вивезли його в спеціально відведене місце для утилізації.

Нагадаємо, 4 серпня у центрі Полтави знайшли російський БпЛА, що не вибухнув. За попередніми даними, йдеться про безпілотник типу "Гербера".