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01 липня 2025, 08:54

Сумщина під вогнем: ворог атакував десятки населених пунктів, є поранені

01 липня 2025, 08:54
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ілюстративне фото: Сумська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 70 обстрілів по 28 населених пунктах у 11 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ у Середино-Будській громаді поранено місцевого жителя. Ще одну людину поранено під час артобстрілу в Миропільській громаді.

За даними ОВА, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ. У результаті в Середино-Будській громаді пошкоджено приватні житлові будинки, 1 багатоквартирний будинок, приміщення навчального закладу, автомобіль.

Повітряна тривога в області тривала 9 годин 34 хвилини.

Нагадаємо, минулої доби російські окупанти завдали 403 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак поранена людина, зруйновані житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

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