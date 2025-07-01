Враг нанес удары по трем общинам Харьковщины: двое раненых
За прошедшие сутки три населенных пункта Харьковской области оказались под вражеским обстрелом. В результате атак пострадали два человека
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в селе Циркуны ранения получили 81-летняя и 60-летняя женщина.
Также были повреждены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Харьковском районе - частный дом в селе Циркуны;
- в Купянском районе – многоэтажный и частный дома в городе Купянск;
- в Богодуховском районе – частный дом в селе Ивашки.
Враг применил на территории Харьковщины разные виды вооружения: 20 неуправляемых авиационных ракет, 9 управляемых авиационных бомб, 6 беспилотников типа "Шахед" и 1 FPV-дрон.
Напомним, ночью 1 июля оккупанты нанесли четыре удара по Запорожью и Запорожскому району. В результате вражеских обстрелов есть повреждения, произошел пожар.
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