11:40  30 июня
Момент прилета в ТЦК Кривого Рога попал на видео
08:30  30 июня
В пруду на Кировоградщине обнаружили тело молодой женщины
07:54  30 июня
Стрельба в Софиевской Борщаговке: пуля попала в квартиру с ребенком
UA | RU
UA | RU
30 июня 2025, 23:57

В Харькове ВАЗ насмерть сбил велосипедиста

30 июня 2025, 23:57
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Харькове произошла смертельная авария на Аэрокосмическом проспекте. Правоохранители ищут свидетелей

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 30 июня около 14:00 на Аэрокосмическом проспекте в Харькове. 69-летний водитель ВАЗ-2109 столкнулся с 60-летним велосипедистом. К сожалению, водитель двухколесного скончался на месте.

Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 093 98 72 285", - призвали в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области автомобиль Volkswagen Passat наехал на 68-летнего местного жителя. К сожалению, в результате ДТП велосипедист скончался в больнице, куда его доставили с тяжелыми травмами.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП авария Харьковская область
Смертельное ДТП в Житомирской области: один из водителей погиб на месте
30 июня 2025, 20:57
В Одесской области 8-летний мальчик на велосипеде столкнулся с грузовиком
30 июня 2025, 19:45
На пешеходном переходе в Тернополе водитель Mercedes-Benz сбил маму с ребенком и скрылся
30 июня 2025, 13:05
Все новости »
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
На Сумщине огонь унес жизни двух человек
01 июля 2025, 00:25
Смертельное ДТП в Киевской области: авто загорелось, пассажир и водитель погибли
30 июня 2025, 23:45
Пластик и куча мусора: в Запорожье нашли очередную свалку
30 июня 2025, 22:52
В Ровенской области пьяный мужчина устроил драку с полицией
30 июня 2025, 22:16
"Путешествие" за 12 тысяч: на Закарпатье разоблачили дежурного "бизнесмена на уклонистах"
30 июня 2025, 21:42
Скандал во Львовской ОВА: мужчин выпускали за границу по фейковым справкам с подписью российского императора
30 июня 2025, 21:32
Львовская ОВА разрешала мужчинам выезд за границу по письмам с логотипом российского "Газпромбанка"
30 июня 2025, 21:18
Имущество на миллион: эксглава Броварского ТЦК пользуется элитным домом и квартирами
30 июня 2025, 21:00
Смертельное ДТП в Житомирской области: один из водителей погиб на месте
30 июня 2025, 20:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »