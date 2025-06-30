Фото: Нацполиция

В Харькове произошла смертельная авария на Аэрокосмическом проспекте. Правоохранители ищут свидетелей

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Авария произошла 30 июня около 14:00 на Аэрокосмическом проспекте в Харькове. 69-летний водитель ВАЗ-2109 столкнулся с 60-летним велосипедистом. К сожалению, водитель двухколесного скончался на месте.

Правоохранители возбудили уголовное производство.

"Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 093 98 72 285", - призвали в полиции.

Напомним, ранее в Ровенской области автомобиль Volkswagen Passat наехал на 68-летнего местного жителя. К сожалению, в результате ДТП велосипедист скончался в больнице, куда его доставили с тяжелыми травмами.