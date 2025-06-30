В Харькове ВАЗ насмерть сбил велосипедиста
В Харькове произошла смертельная авария на Аэрокосмическом проспекте. Правоохранители ищут свидетелей
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Авария произошла 30 июня около 14:00 на Аэрокосмическом проспекте в Харькове. 69-летний водитель ВАЗ-2109 столкнулся с 60-летним велосипедистом. К сожалению, водитель двухколесного скончался на месте.
Правоохранители возбудили уголовное производство.
"Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 093 98 72 285", - призвали в полиции.
Напомним, ранее в Ровенской области автомобиль Volkswagen Passat наехал на 68-летнего местного жителя. К сожалению, в результате ДТП велосипедист скончался в больнице, куда его доставили с тяжелыми травмами.
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