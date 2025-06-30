Харківщина під ударом дронів: постраждали четверо людей

ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

У ніч на 30 червня російські війська здійснили чергову атаку на Харківську область із застосуванням ударних безпілотників. Під вогнем опинились кілька населених пунктів регіону

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

с. Пісочин, Харківський район

Унаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено будівлю СТО, виникла масштабна пожежа. Четверо людей звернулися за медичною допомогою.

с. Куротне, Чугуївський район

Унаслідок обстрілу пошкоджено цивільну будівлю. Спалахнула пожежа.

м. Дергачі, Харківський район

Внаслідок "прильоту" ворожого БпЛА пошкоджено будівлю з подальшим загорянням.

Влада закликає мешканців бути пильними та дотримуватись правил безпеки під час повітряних тривог.

Нагадаємо, на Харківщині дрон влучив у цивільну автівку. Загинув 63-річний пасажир, водій поранений.

Раніше повідомлялося, що окупанти посили використання безпілотників малої дальності у прифронтових районах України. Ці дрони активно застосовуються для навмисних атак на цивільних, які не мають жодного стосунку до бойових дій.