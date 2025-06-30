У ЗСУ назвали втрати російської армії за тиждень

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулий тиждень, із 22 по 29 червня, Сили оборони України знищили близько 7 450 окупантів, а також 2 164 одиниці озброєння та військової техніки російських загарбників

Про це повідомив генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк, передає RegioNews.

За вказаний період суттєвих втрат зазнали озброєння та військова техніка російських військ. Йдеться про:

12 танків;

48 бойових броньованих машин;

257 артилерійських систем;

чотири РСЗВ;

одну установку ППО;

774 одиниці автотехніки;

одну одиницю спецтехніки.

"За даними Генерального штабу ЗС України, за тиждень наші захисники знищили щонайменше 4 російські літаки, 18 ракет та 1045 БпЛА ОТР, у тому числі ударних дронів", — додав Олександр Павлюк.