У Херсоні росіяни вбили цивільного

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За наявними даними, жертвою російських терористів став чоловік. Херсонець потрапив під удар ворога у Центральному районі міста близько 14:30.

"Його особу наразі встановлюють. Мої співчуття рідним загиблого", — йдеться в повідомленні очільника ОВА.

Також через ворожі обстріли постраждав 61-річний чоловік. Його ушпиталили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.