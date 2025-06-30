У Херсоні росіяни вбили цивільного
У неділю вдень, 29 червня, окупаційна російська армія вбила жителя Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За наявними даними, жертвою російських терористів став чоловік. Херсонець потрапив під удар ворога у Центральному районі міста близько 14:30.
"Його особу наразі встановлюють. Мої співчуття рідним загиблого", — йдеться в повідомленні очільника ОВА.
Також через ворожі обстріли постраждав 61-річний чоловік. Його ушпиталили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями.
Нагадаємо, напередодні у Херсонській області внаслідок обстрілів РФ загинула жінка, семеро цивільних отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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