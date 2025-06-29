фото: ілюстративне

Про це повідомляє Телеграм-канал "Times of Ukraine: Новини України", передає RegioNews.

У ніч проти 29 червня російська армія здійснила масштабну комбіновану атаку на мирні міста України. Під удар потрапили як західні, так і центральні області країни. Для обстрілів окупанти використали дрони-камікадзе та крилаті ракети, спрямовані на критичні об’єкти інфраструктури й житлові квартали.

На Львівщині ракети та БПЛА вдарили по критичній інфраструктурі. За інформацією обласної військової адміністрації, обійшлося без жертв.

У той же час на Івано-Франківщині атака пошкодила церкву, приватні будинки та господарства. Відомо про одну постраждалу жінку.

У Кременчуцькому районі Полтавщини ракета влучила по підприємству, внаслідок чого виникла пожежа. Потерпілих немає.

На Черкащині ворожі ракети влучили у три багатоповерхівки – шістьох осіб поранено.

У Запоріжжі постраждали підприємство і житлові будівлі, одна людина отримала травми. Подібна ситуація склалася й на Харківщині: дрон-камікадзе типу "Молнія" влучив у дах багатоповерхівки.

Пошкоджень зазнали будинки і на Сумщині, там також є поранені. У Миколаївській області вражено інфраструктурний об'єкт, обійшлося без постраждалих.

Серія вибухів зафіксована також на Дніпропетровщині, Тернопільщині, Рівненщині, Волині, Житомирщині, Вінниччині та Київщині. Найбільш потужні атаки пройшли по західних регіонах – подекуди зафіксовано перебої з електропостачанням. Польща піднімала винищувачі на тлі загрози, а один із російських БПЛА, за попередніми даними, пролетів через територію Молдови та наблизився до кордону з Румунією.

Українські сили ППО працювали по ворожих цілях протягом ночі.

Раніше повідомлялося про масований ракетно-дроновий удар РФ 29 червня: ЗСУ знешкодили 475 ворожих цілей.