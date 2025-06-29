фото: Національна поліція України

У Куп’янському районі на Харківщині російський дрон поцілив у цивільну автівку

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Regionews.

Уранці 29 червня Куп’янський район Харківської області опинився під прицілом російських дронів. Один з безпілотників атакував цивільну автівку на трасі - удар припав на легковий автомобіль ВАЗ з причепом, у якому перебували двоє чоловіків.

Наслідки ворожого обстрілу на трасі в Купʼянському районі

Унаслідок влучання 63-річний пасажир загинув на місці. 59-річний водій, зазнав серйозних осколкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Його стан уточнюється.

На місці трагедії працюють слідчі та експерти, які фіксують обставини події як черговий злочин з боку Росії проти цивільного населення. Поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, внаслідок атаки на Дніпропетровщину постраждали двоє людей: пошкоджено будинки та інфраструктуру.