На Харківщині дрон влучив у цивільну автівку: загинув 63-річний пасажир, водій поранений
У Куп’янському районі на Харківщині російський дрон поцілив у цивільну автівку
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Regionews.
Уранці 29 червня Куп’янський район Харківської області опинився під прицілом російських дронів. Один з безпілотників атакував цивільну автівку на трасі - удар припав на легковий автомобіль ВАЗ з причепом, у якому перебували двоє чоловіків.
Унаслідок влучання 63-річний пасажир загинув на місці. 59-річний водій, зазнав серйозних осколкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Його стан уточнюється.
На місці трагедії працюють слідчі та експерти, які фіксують обставини події як черговий злочин з боку Росії проти цивільного населення. Поліція Харківщини відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, внаслідок атаки на Дніпропетровщину постраждали двоє людей: пошкоджено будинки та інфраструктуру.