Харьковщина под ударом дронов: пострадали четыре человека
В ночь на 30 июня российские войска совершили очередную атаку на Харьковскую область с применением ударных беспилотников. Под огнем оказались несколько населенных пунктов региона
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
- с. Песочин, Харьковский район
В результате попадания вражеского БПЛА повреждено здание СТО, возник масштабный пожар. Четверо человек обратились за медицинской помощью.
- с. Куротное, Чугуевский район
В результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар.
- м. Дергачи, Харьковский район
В результате "прилета" вражеского БПЛА повреждено здание с последующим возгоранием.
Власти призывают жителей быть бдительными и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.
Напомним, на Харьковщине дрон попал в гражданский автомобиль. Погиб 63-летний пассажир, водитель ранен.
Ранее сообщалось, что оккупанты посилили использование беспилотников малой дальности в прифронтовых районах Украины. Эти дроны активно применяются для умышленных атак на гражданских, не имеющих никакого отношения к боевым действиям.