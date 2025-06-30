Харьковщина под ударом дронов: пострадали четыре человека

иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

В ночь на 30 июня российские войска совершили очередную атаку на Харьковскую область с применением ударных беспилотников. Под огнем оказались несколько населенных пунктов региона

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

с. Песочин, Харьковский район

В результате попадания вражеского БПЛА повреждено здание СТО, возник масштабный пожар. Четверо человек обратились за медицинской помощью.

с. Куротное, Чугуевский район

В результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар.

м. Дергачи, Харьковский район

В результате "прилета" вражеского БПЛА повреждено здание с последующим возгоранием.

Власти призывают жителей быть бдительными и соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог.

Напомним, на Харьковщине дрон попал в гражданский автомобиль. Погиб 63-летний пассажир, водитель ранен.

Ранее сообщалось, что оккупанты посилили использование беспилотников малой дальности в прифронтовых районах Украины. Эти дроны активно применяются для умышленных атак на гражданских, не имеющих никакого отношения к боевым действиям.