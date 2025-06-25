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25 червня 2025, 17:16

По Краматорську рф запустили "Шахед" із радіокеруванням: експерти виявили нову модифікацію дрона

25 червня 2025, 17:16
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фото: скріншот із відео/Сергій Флеш
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Росія почала застосовувати модифіковані дрони типу "Шахед" з камерою та радіокеруванням

Про це повідомив експерт зі зв’язку, відомий під псевдонімом "Флеш", передає RegioNews.

За його словами, подібний дрон вперше зафіксували під час атаки на Краматорськ.

"Противник показує застосування Шахеда (чорного кольору) з камерою на радіокеруванні по Краматорську", — зазначив він.

При цьому експерт уточнює, що йдеться не про дорогі іранські моделі з елементами штучного інтелекту серії MS, а про потенційно серійний і значно дешевший російський варіант.

За оцінкою експерта, для реалізації такого варіанту росіянам достатньо додати до БПЛА базовий радіоінтерфейс. Вартість таких комплектів на китайському ринку починається від 7 тисяч доларів.

"Російський польотний контролер Герані від самого початку має інтерфейс онлайн управління БПЛА", — підкреслив він.

Разом з тим "Флеш" звертає увагу на слабке місце цієї технології:

"Усе, що керується по радіо, можна задавити РЕБ".

Таким чином, засоби радіоелектронної боротьби залишаються ефективним інструментом протидії подібним дронам.

Нагадаємо, Україна запускає у виробництво ракету "Сапсан": перші бойові випробування вже відбулись.

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шахед Краматорськ радіокерування БПЛА Герань-2 дрон війна
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