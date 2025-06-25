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Об этом сообщает "Мнение", передает RegioNews.

В Купянском районе Харьковской области российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре. На этот раз под вражеский обстрел попало село Петро-Ивановка, расположенное на территории Дворичанской громады. По предварительным данным, оккупанты использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО).

О трагедии сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в прямом эфире телемарафона "Единые новости". В результате атаки погиб местный житель. Также зафиксированы существенные разрушения – несколько частных домов полностью уничтожены, повреждены хозяйственные постройки.

Местные власти и спасательные службы работают на месте происшествия. В настоящее время идет обследование разрушенных объектов и уточнение информации о возможных пострадавших. Такие обстрелы - далеко не единичные: приграничные районы Харьковщины продолжают регулярно страдать от артиллерийских ударов.

Ранее сообщалось, в Харькове оккупанты атаковали здание депутата областного совета, - СМИ.