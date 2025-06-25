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25 червня 2025, 18:16

У Кривому Розі агентку ФСБ РФ засудили до 15 років за держзраду

25 червня 2025, 18:16
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фото: Офіс Генерального прокурора
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У Кривому Розі засудили агентку ФСБ РФ, яка допомагала ворогу в наведенні ракетних ударів по українській авіації

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Regionews.

У Кривому Розі до 15 років позбавлення волі засуджено жінку, яка діяла як агентка ФСБ РФ і допомагала в наведенні ракетних ударів по українській авіації. Вирок винесено за публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури за статтею державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, у жовтні 2023 року мешканка міста через месенджер встановила контакт з учасницею агентурної мережі, яка виступала посередницею між нею та куратором з ФСБ РФ. Жінка мала передавати військову інформацію, що могла допомогти ворогу у підривній діяльності проти України.

Перебуваючи на території власного домоволодіння, вона здійснювала спостереження за позиціями української військової авіації в Кривому Розі. Зокрема, збирала відомості про розташування підземних ангарів Повітряних Сил ЗСУ та інші стратегічно важливі об’єкти. Уся отримана інформація передавалася у вигляді текстових повідомлень посередниці.

Незаконні дії зловмисниці були виявлені та припинені співробітниками СБУ в Донецькій та Луганській областях. Вона чекала на вирок суду під вартою. Досудове розслідування тривало під контролем ГУ СБУ у регіоні.

Нагадаємо, на Донеччині агентку ФСБ засудили до 15 років за шпигунство.

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