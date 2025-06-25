фото: Офіс Генерального прокурора

У Кривому Розі засудили агентку ФСБ РФ, яка допомагала ворогу в наведенні ракетних ударів по українській авіації

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Regionews.

У Кривому Розі до 15 років позбавлення волі засуджено жінку, яка діяла як агентка ФСБ РФ і допомагала в наведенні ракетних ударів по українській авіації. Вирок винесено за публічного обвинувачення Донецької обласної прокуратури за статтею державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України) з конфіскацією майна.

За матеріалами справи, у жовтні 2023 року мешканка міста через месенджер встановила контакт з учасницею агентурної мережі, яка виступала посередницею між нею та куратором з ФСБ РФ. Жінка мала передавати військову інформацію, що могла допомогти ворогу у підривній діяльності проти України.

Перебуваючи на території власного домоволодіння, вона здійснювала спостереження за позиціями української військової авіації в Кривому Розі. Зокрема, збирала відомості про розташування підземних ангарів Повітряних Сил ЗСУ та інші стратегічно важливі об’єкти. Уся отримана інформація передавалася у вигляді текстових повідомлень посередниці.

Незаконні дії зловмисниці були виявлені та припинені співробітниками СБУ в Донецькій та Луганській областях. Вона чекала на вирок суду під вартою. Досудове розслідування тривало під контролем ГУ СБУ у регіоні.

Нагадаємо, на Донеччині агентку ФСБ засудили до 15 років за шпигунство.