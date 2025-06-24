У Харкові окупанти атакували будинок депутата обласної ради, – ЗМІ

фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові російська окупаційна армія атакувала "шахедом" житловий будинок, що належить колишньому прокурору, чинному депутату Харківської обласної ради Олександру Кухарю

Про це повідомляє видання "Думка", передає RegioNews.

За даними журналістів, сьогодні вночі у Немишлянському районі російсько-іранські дрони типу "Шахед" ("Герань-2") атакували приватний сектор Харкова.

Один із БпЛА значно пошкодив житловий будинок депутата Харківської обласної ради від партії "Блок Кернеса – Успішний Харків", колишнього заступника прокурора Харківської області Олександра Кухаря. Внаслідок вибуху пошкоджений перший поверх будівлі та веранду.

Усього на територію домоволодіння впали щонайменше два дрони, один із них не вибухнув.

Нагадаємо, вночі 24 червня ворог атакував Харків сімома дронами типу "Шахед". Один із них не вибухнув, решта влучили по трьох локаціях. Відомо про п'ятьох постраждалих, серед яких 15-річна дівчинка.