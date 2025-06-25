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25 червня 2025, 11:37

У Харкові 19-річна агентка РФ передала військовим замінований скутер

25 червня 2025, 11:37
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фото: СБУ
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Контррозвідка Служби безпеки України та Національна поліція затримали агентку РФ, яка 20 червня цього року скоїла теракт проти оборонців Харкова

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Того дня російські спецслужби активували саморобний вибуховий пристрій, захований у багажнику скутера, неподалік перебували двоє військових.

Вибух стався біля харківського кафе, куди ворог заманив захисників під виглядом передачі їм "волонтерського" моторолера.

За даними слідства, для підготовки злочину агресор завербував 19-річну харків'янку. Вона отримала детальні інструкції від куратора щодо виготовлення СВП у "домашніх" умовах. Дівчина придбала побутові хімікати, акумулятор, дроти та два телефони для дистанційного підриву.

Готовий вибуховий пристрій фігурантка привезла до місця стоянки скутера та заховала у його багажнику. За допомогою замаскованої камери російські спецслужби відстежили прибуття військових на "локацію".

Після теракту терористка намагалася сховатися, але вже за кілька годин її затримали правоохоронці.

Під час обшуку вилучено невикористані компоненти вибухівки та телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який призвів до загибелі людини).

Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові поліція затримала двох місцевих мешканців, які за вказівкою росіян влаштували теракт — заклали вибухівку біля будинку військового.

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СБУ теракт військові Харків агент рф вибухівка співпраця з ворогом скутер
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