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25 июня 2025, 11:37

В Харькове 19-летняя агентка РФ передала военным заминированный скутер

25 июня 2025, 11:37
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фото: СБУ
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Контрразведка Службы безопасности Украины и Национальная полиция задержали агентку РФ, которая 20 июня этого года совершила теракт против защитников Харькова

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

В тот день российские спецслужбы активировали самодельное взрывное устройство, спрятанное в багажнике скутера, неподалеку находились двое военных.

Взрыв произошел возле харьковского кафе, куда враг заманил защитников под видом передачи им "волонтерского" мотороллера.

По данным следствия, для подготовки преступления агрессор завербовал 19-летнюю харьковчанку. Она получила подробные инструкции от куратора по изготовлению СВП в "домашних" условиях. Девушка приобрела бытовые химикаты, аккумуляторы, провода и два телефона для дистанционного подрыва.

Готовое взрывное устройство привезла фигурантка к месту стоянки скутера и спрятала в его багажнике. С помощью замаскированной камеры российские спецслужбы отследили прибытие военных на "локацию".

После теракта террористка пыталась скрыться, но уже через несколько часов ее задержали правоохранители.

Во время обыска были изъяты неиспользованные компоненты взрывчатки и телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека).

Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Харькове полиция задержала двух местных жителей, которые по указанию россиян устроили теракт - заложили взрывчатку возле дома военного.

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