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Жительку Донеччини, яка входила до "жіночої групи" агенток ФСБ, засудили до 15 років тюрми за шпигунство на користь РФ

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

На Донеччині суд виніс вирок місцевій жительці, яка шпигувала на користь ФСБ Росії. За матеріалами Служби безпеки України, жінку засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вона входила до складу агентурної мережі, яку російські спецслужби сформували з проросійськи налаштованих мешканок регіону.

Контррозвідка встановила, що агентка діяла в інтересах ворога на Покровському напрямку. Її завданням було виявлення позицій українських військових і коригування ворожих ударів. Зокрема, вона збирала координати місць дислокації ЗСУ, намагалася ідентифікувати польові аеродроми для гелікоптерів та передавала маршрути бронетехніки. Щоб не привертати уваги, жінка обходила території та приховано фотографувала потенційні цілі.

Жінку затримали в серпні 2023 року під час спецоперації поблизу фронту. У її телефоні, який вилучили під час обшуку, виявили докази зв’язку з представником ФСБ. Слідчі зібрали достатньо фактів, які підтвердили її провину. У суді доведено, що вона діяла свідомо, порушивши присягу громадянки України.

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Вирок винесено за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Розслідування справи проводили слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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