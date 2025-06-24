10:26  24 червня
На Одещині 32-річна жінка зарізала пенсіонерку
06:25  24 червня
В Івано-Франківську в річці потонула людина
03:55  24 червня
З полону одразу за ґрати: у Дніпрі судять військового за дезертирство
UA | RU
UA | RU
24 червня 2025, 16:21

На Донеччині агентку ФСБ засудили до 15 років за шпигунство

24 червня 2025, 16:21
Читайте также на русском языке
фото: Freepik
Читайте также
на русском языке

Жительку Донеччини, яка входила до "жіночої групи" агенток ФСБ, засудили до 15 років тюрми за шпигунство на користь РФ

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

На Донеччині суд виніс вирок місцевій жительці, яка шпигувала на користь ФСБ Росії. За матеріалами Служби безпеки України, жінку засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вона входила до складу агентурної мережі, яку російські спецслужби сформували з проросійськи налаштованих мешканок регіону.

Контррозвідка встановила, що агентка діяла в інтересах ворога на Покровському напрямку. Її завданням було виявлення позицій українських військових і коригування ворожих ударів. Зокрема, вона збирала координати місць дислокації ЗСУ, намагалася ідентифікувати польові аеродроми для гелікоптерів та передавала маршрути бронетехніки. Щоб не привертати уваги, жінка обходила території та приховано фотографувала потенційні цілі.

Жінку затримали в серпні 2023 року під час спецоперації поблизу фронту. У її телефоні, який вилучили під час обшуку, виявили докази зв’язку з представником ФСБ. Слідчі зібрали достатньо фактів, які підтвердили її провину. У суді доведено, що вона діяла свідомо, порушивши присягу громадянки України.

Суд частково закрив справу Порошенка щодо санкцій РНБО: що це значить

Вирок винесено за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Розслідування справи проводили слідчі СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, чекав окупантів і мріяв "випити за побєду": жителя Донеччини засудили за державну зраду.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шпіони агент рф Донецька область СБУ ФСБ РФ в'язниця терміни війна
Евакуюють і мінують: ЗСУ отримали на озброєння броньованих роботів DODGER
24 червня 2025, 15:10
Зеленський вважає себе найдосвідченішим для керівництва Україною під час війни
24 червня 2025, 14:14
РФ атакувала Дніпро і Самар: 3 загиблих і десятки постраждалих
24 червня 2025, 13:36
Всі новини »
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Скільки часу в день українці витрачають на телефони, - результати опитування
24 червня 2025, 17:41
Корупція в Мінрегіоні: коли Чернишову оберуть запобіжний захід - назвали дату
24 червня 2025, 17:35
Ракетні війська ЗСУ успішно атакували російську нафтобазу "Атлас"
24 червня 2025, 17:00
Зеленський: про ракетний удар по Дніпру і Самару 24 червня
24 червня 2025, 16:37
Банки передаватимуть податківцям інформацію про рахунки українців, - МінФін
24 червня 2025, 16:33
Трагедія на Тернопільщині: чоловік переходив через річку, послизнувся та втопився
24 червня 2025, 16:30
Ракетний обстріл Дніпра: 9 цивільних загинули, понад 150 людей поранені
24 червня 2025, 16:00
На Рівненщині 25-річний чоловік побив до смерті знайомого та вітчима
24 червня 2025, 15:58
Скандал зі зборами Гусакова: мер Львова Садовий розповів, куди і чому виїхав активіст
24 червня 2025, 15:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Максим Жорін
Всі блоги »