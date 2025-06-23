Теракт у Харкові: агенти РФ намагалися вбити військового

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У Харкові поліція затримала двох місцевих мешканців, які за вказівкою росіян влаштували теракт — заклали вибухівку біля будинку військового

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За даними слідства, зловмисники виготовили саморобну бомбу, яку нашпигували металевими гайками та цвяхами для збільшення ураження.

Вибуховий пристрій активували дистанційно — через онлайн-трансляцію з мобільного телефону. Унаслідок вибуху військовослужбовець отримав поранення.

Організатором теракту був 35-річний чоловік, який залучив до злочину свого 33-річного знайомого. Обоє були завербовані російськими спецслужбами через Telegram-канали.

Фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, включно з терористичним актом.

Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Полтавщині жінка напала на військового. Суд призначив їй покарання у вигляді 3,5 років позбавлення волі, але звільнив від відбування цього строку з іспитовим строком у півтора року.