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У Миколаївській області отримав судовий вирок чоловік, який поширював інформацію про ЗСУ. Він сам створював у соцмережах проросійські канали

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

У Миколаївській області судили чоловіка, який поширював інформацію про ЗСУ. Його приговорили до 10 років ув'язнення. На суді він не визнав свою провину, але правоохоронці мали достатньо доказів.

За даними слідства, у квітні минулого року чоловік у Telegram займався створенням проросійських каналів, чатів та ботів. Згодом він написав, що на місцевій птахофабриці розмішувались ЗСУ (яких сам зрадник назвав "нациками").

Через п'ять днів він навіть додав скріншоти з карти, а також надіслав дані про іншу військову частину. Чоловік описав, які будівлі є на територію уточнив, що важкої техніки там не помічав.

На суді він заявив, що його телефон був у ремонті й це міг переписуватися хтось інший. Проте тривалість переписки, систематичність та місце, з якого вона відбувалась, довели зворотнє.

Нагадаємо, раніше СБУ викрили 42-річного жителя Запоріжжя. Він працював на росіян. Відомо, що він допомагав коригувати удари ворога по місту.