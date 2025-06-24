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24 июня 2025, 07:53

Последствия удара по Харькову: число пострадавших возросло до пяти

24 июня 2025, 07:53
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Количество пострадавших в результате ночной атаки дронами на Харьков возросло до пяти человек, среди них — ребенок

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews .

"На эту минуту за помощью к медикам обратились еще два человека, среди которых - 15-летняя девушка. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь", - отметил Синегубов.

Напомним, ночью 24 июня враг атаковал Харьков семью дронами типа "Шахед". Один из них не взорвался, остальные попали по трем локациям. Сообщалось о трех пострадавших.

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