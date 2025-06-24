Харків під ворожою атакою: "шахеди" влучили у приватний сектор і підприємство

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У ніч на 24 червня російські війська атакували Харків ударними БпЛА типу "шахед". За попередніми даними, ворог випустив по місту щонайменше сім дронів

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.

За його словами, один із "шахедів" упав, не вибухнувши, решта влучили в три локації.

Дві з них — у приватному секторі Немишлянського району, ще одна — цивільне підприємство в Салтівському районі. У результаті атаки пошкоджено будівлі та інфраструктуру, виникла пожежа.

Станом на ранок відомо про трьох постраждалих. На місцях прильотів працюють екстрені служби та слідчі.

Нагадаємо, у ніч на 24 червня росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумської області ударними БпЛА. Загинуло троє людей, серед них — дитина.