Харків під ворожою атакою: "шахеди" влучили у приватний сектор і підприємство
У ніч на 24 червня російські війська атакували Харків ударними БпЛА типу "шахед". За попередніми даними, ворог випустив по місту щонайменше сім дронів
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, передає RegioNews.
За його словами, один із "шахедів" упав, не вибухнувши, решта влучили в три локації.
Дві з них — у приватному секторі Немишлянського району, ще одна — цивільне підприємство в Салтівському районі. У результаті атаки пошкоджено будівлі та інфраструктуру, виникла пожежа.
Станом на ранок відомо про трьох постраждалих. На місцях прильотів працюють екстрені служби та слідчі.
Нагадаємо, у ніч на 24 червня росіяни масовано атакували село у Верхньосироватській громаді Сумської області ударними БпЛА. Загинуло троє людей, серед них — дитина.
Черговий обстріл Дніпропетровщини: пошкоджено багатоповерхівки та приватні оселіВсі новини »
23 червня 2025, 20:51Пекельна ніч у столиці України: Reuters оприлюднило відео масованої атаки на Київ
23 червня 2025, 18:12Росія використовує нові "Шахеди": у дронах - рідина, що горить навіть у піску
23 червня 2025, 16:17
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
Рятувальники показали наслідки удару дронами по Харкову
24 червня 2025, 09:22На Луганщині без води залишилися близько 200 тисяч жителів
24 червня 2025, 09:22Армія РФ вночі атакувала дронами підприємства на Донеччині
24 червня 2025, 09:09На Херсонщині окупанти вбили 4 людей, ще 5 отримали поранення
24 червня 2025, 09:08Ракетний удар по Києву: завершено пошукові роботи, загинули 9 людей
24 червня 2025, 08:43Перемир'я в Ірані. Попередні наслідки і прогнози щодо України
24 червня 2025, 08:35Запорізька область під вогнем: за добу — 360 атак, пошкоджено житло та авто
24 червня 2025, 08:23Наслідки удару по Харкову: кількість постраждалих зросла до п'яти
24 червня 2025, 07:53Синоптики попереджають про високий ризик пожеж: перелік областей
24 червня 2025, 07:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки