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24 июня 2025, 07:29

Харьков под вражеской атакой: "шахеды" попали в частный сектор и предприятие

24 июня 2025, 07:29
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 24 июня российские войска атаковали Харьков ударными БпЛА типа "шахед". По предварительным данным, враг выпустил по городу не менее семи дронов

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает RegioNews.

По его словам, один из "шахедов" упал, не взорвавшись, остальные попали в три локации.

Две из них – в частном секторе Немышлянского района, еще одна – гражданское предприятие в Салтовском районе. В результате атаки повреждены здания и инфраструктура, возник пожар.

По состоянию на утро известно о трех пострадавших. На местах прилетов работают экстренные службы и следователи.

Напомним, в ночь на 24 июня россияне массированно атаковали деревню в Верхнесыворотской общине Сумской области ударными БпЛА. Погибло три человека, среди них - ребенок.

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