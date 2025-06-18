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18 червня 2025, 09:38

Армія РФ атакувала Харківщину: троє поранених, серед них – підліток

18 червня 2025, 09:38
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фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок обстрілів постраждали троє людей.

Так, у місті Ізюм поранень зазнали 69-річна жінка та підліток. У селі Ріпки Богодухівської громади — 52-річний чоловік.

Російські війська застосовували різні види озброєння: 10 некерованих авіаційних ракет (НАР); 3 керовані авіаційні бомби (КАБ); 1 авіабомба ФАБ-500; 4 ударні дрони типу "Герань-2" та 2 FPV-дрони.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено службовий автомобіль комунальної служби (с. Ріпки), торгівельний кіоск (с. Івашки);
  • у Ізюмському районі зруйновано 2 і пошкоджено 8 приватних будинків (м. Ізюм).

Нагадаємо, минулої доби, 17 червня, російські окупанти завдали 441 удар по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура.

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