Армія РФ атакувала Харківщину: троє поранених, серед них – підліток
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок обстрілів постраждали троє людей.
Так, у місті Ізюм поранень зазнали 69-річна жінка та підліток. У селі Ріпки Богодухівської громади — 52-річний чоловік.
Російські війська застосовували різні види озброєння: 10 некерованих авіаційних ракет (НАР); 3 керовані авіаційні бомби (КАБ); 1 авіабомба ФАБ-500; 4 ударні дрони типу "Герань-2" та 2 FPV-дрони.
Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури:
- у Богодухівському районі пошкоджено службовий автомобіль комунальної служби (с. Ріпки), торгівельний кіоск (с. Івашки);
- у Ізюмському районі зруйновано 2 і пошкоджено 8 приватних будинків (м. Ізюм).
Нагадаємо, минулої доби, 17 червня, російські окупанти завдали 441 удар по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура.