У Херсоні росіяни атакували "швидку", яка приїхала на виклик
Опівночі російські терористи атакували автомобіль бригади "екстренки", яка прибула на виклик у Херсоні. Через ворожий обстріл медики дістали поранення
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, близько 23:40 російська армія скинула вибухівку з дрона поблизу автомобіля бригади екстреної медичної допомоги, що прибула на виклик.
За оперативними даними Херсонської ОВА, це сталося у Корабельному районі міста.
"Постраждав 34-річний парамедик та 42-річний екстрений медичний технік. У них — контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Потерпілим надали допомогу, подальше лікування — амбулаторно", – йдеться в повідомленні ОВА.
За фактом вчинення воєнного злочину триває досудове розслідування.
Нагадаємо, протягом минулої доби внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних, постраждали 34 мирних мешканці Херсонщини.