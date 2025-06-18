У Херсоні росіяни атакували "швидку", яка приїхала на виклик

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Опівночі російські терористи атакували автомобіль бригади "екстренки", яка прибула на виклик у Херсоні. Через ворожий обстріл медики дістали поранення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, близько 23:40 російська армія скинула вибухівку з дрона поблизу автомобіля бригади екстреної медичної допомоги, що прибула на виклик.

За оперативними даними Херсонської ОВА, це сталося у Корабельному районі міста.

"Постраждав 34-річний парамедик та 42-річний екстрений медичний технік. У них — контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Потерпілим надали допомогу, подальше лікування — амбулаторно", – йдеться в повідомленні ОВА.

За фактом вчинення воєнного злочину триває досудове розслідування.