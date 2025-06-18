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18 июня 2025, 09:38

Армия РФ атаковала Харьковщину: трое раненых, среди них – подросток

18 июня 2025, 09:38
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фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки вражеские удары получили три населенных пункта Харьковской области

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате обстрелов пострадали три человека.

Так, в городе Изюм ранения получили 69-летняя женщина и подросток. В селе Репки Богодуховской общины – 52-летний мужчина.

Российские войска применяли разные виды вооружения: 10 неуправляемых авиационных ракет (НАР); 3 управляемые авиационные бомбы (КАБ); 1 авиабомба ФАБ-500; 4 ударные дроны типа "Герань-2" и 2 FPV-дроны.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Богодуховском районе поврежден служебный автомобиль коммунальной службы (с. Репки), торговый киоск (с. Ивашки);
  • в Изюмском районе разрушены 2 и повреждены 8 частных домов (г. Изюм).

Напомним, за прошедшие сутки, 17 июня, российские оккупанты нанесли 441 удар по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура.

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