Армия РФ атаковала Харьковщину: трое раненых, среди них – подросток
За прошедшие сутки вражеские удары получили три населенных пункта Харьковской области
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Отмечается, что в результате обстрелов пострадали три человека.
Так, в городе Изюм ранения получили 69-летняя женщина и подросток. В селе Репки Богодуховской общины – 52-летний мужчина.
Российские войска применяли разные виды вооружения: 10 неуправляемых авиационных ракет (НАР); 3 управляемые авиационные бомбы (КАБ); 1 авиабомба ФАБ-500; 4 ударные дроны типа "Герань-2" и 2 FPV-дроны.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Богодуховском районе поврежден служебный автомобиль коммунальной службы (с. Репки), торговый киоск (с. Ивашки);
- в Изюмском районе разрушены 2 и повреждены 8 частных домов (г. Изюм).
Напомним, за прошедшие сутки, 17 июня, российские оккупанты нанесли 441 удар по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура.