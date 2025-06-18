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18 червня 2025, 08:51

Обстріли Сумщини: двоє цивільних загинули, зруйновано житло та школу

18 червня 2025, 08:51
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ілюстративне фото: Сумська обласна рокуратура
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Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 33 населених пунктах в 12 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок російських обстрілів по території області, на жаль, є загиблі й поранені.

Так, у Білопільській громаді внаслідок удару FPV дроном одна цивільна особа загинула, ще одна отримала поранення. У Юнаківській громаді внаслідок удару КАБ загинув чоловік 1978 року народження.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог активно застосовував скидання ВОГ із БпЛА, РСЗВ та керовані авіаційні бомби.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, приміщення школи, 8 багатоквартирних будинків, 4 приватні домоволодіння та 2 автомобілі;
  • у Білопільській громаді пошкоджено мотоблок;
  • у Юнаківській громаді зруйновано приватний будинок.

Повітряна тривога в області тривала 8 годин 21 хвилину.

Нагадаємо, минулої доби, 17 червня, російські війська атакували понад 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє цивільних, постраждали 34 мирних мешканці.

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