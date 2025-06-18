Окупанти накрили Запорізьку область з авіації та РСЗВ: наслідки обстрілів
Минулої доби, 17 червня, російські окупанти завдали 441 удар по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена цивільна інфраструктура
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Надійшло 53 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, господарських споруд, автомобілів та об’єктів інфраструктури", – йдеться в повідомленні.
Іван Федоров додав, що вчора російські війська здійснили:
- Чотири ракетні удари по Запоріжжю.
- 12 авіаційних обстрілів Камʼянського, Гуляйполя, Ольгівського, Малинівки, Успенівки, Полтавки та Новодарівки.
- 225 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Лежине, Біленьке, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- Шість обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Новодарівку.
- 164 артудари завдали окупанти по території Біленького, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.
Нагадаємо, сьогодні вночі окупаційні війська РФ атакували Запоріжжя 13-ма ударними БпЛА типу "шахед". Внаслідок обстрілів у місті виникли пожежі, зруйновані складські приміщення, знищені автомобілі.
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