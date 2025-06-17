У Харкові водійка Ford збила двох жінок на пішохідному переході

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

У понеділок, 16 червня близько 18:35 на вулиці Георгія Тарасенка водійка автомобіля Ford Fusion здійснила наїзд на двох 76-річних жінок, які переходили проїжджу частину по пішохідному переходу.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна з потерпілих загинула на місці події. Іншу жінку із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Наразі правоохоронці встановлюють подробиці смертельної ДТП.

Нагадаємо, в Харкові легковик виїхав на червоне світло та врізався в автоцистерну: загинули 3 людини.