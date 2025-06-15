Вибухи на Харківщині: сапери знищують вибухонебезпечні предмети
Сьогодні, 15 червня, в одному з районів Харківської області сапери проводять планові підриви вибухонебезпечних предметів
Про це передає RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Харківської обласної військової адміністрації.
Бригади піротехніків працюватимуть із 10:00 до 14:00 в районі села Лебʼяже Чугуївського району. Фахівці контрольовано знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, раніше вибухотехніки знешкодили термобаричний боєприпас, що залишився після збиття ворожого ударного безпілотника на території Кіровоградської області.
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