На Харківщині підірвався автомобіль рятувальників
У Харківській області підірвалося авто піротехніків ДСНС
Про це повідомив Центр координації протимінної діяльності у Фейсбуці, передає RegioNews.
На території Оскільської громади Ізюмського району Харківської області підірвалося авто піротехніків ДСНС, співробітника служби госпіталізували.
"Сьогодні вдень у полі поблизу села Студенок на невідомому вибуховому пристрої підірвалося авто піротехніків ДСНС. 32-річного співробітника ДСНС було доставлено до шпиталю", - йдеться у повідомленні.
У Центрі координації протимінної діяльності нагадують про високий рівень мінної небезпеки в регіоні.
Нагадаємо, 15 червня в Харківській області сапери проводили планові підриви вибухонебезпечних предметів.
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