На Харківщині підірвався автомобіль рятувальників

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Про це повідомив Центр координації протимінної діяльності у Фейсбуці, передає RegioNews.

На території Оскільської громади Ізюмського району Харківської області підірвалося авто піротехніків ДСНС, співробітника служби госпіталізували.

"Сьогодні вдень у полі поблизу села Студенок на невідомому вибуховому пристрої підірвалося авто піротехніків ДСНС. 32-річного співробітника ДСНС було доставлено до шпиталю", - йдеться у повідомленні.

У Центрі координації протимінної діяльності нагадують про високий рівень мінної небезпеки в регіоні.

Нагадаємо, 15 червня в Харківській області сапери проводили планові підриви вибухонебезпечних предметів.