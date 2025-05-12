У Харкові легковик виїхав на червоне світло та врізався в автоцистерну: загинули 3 людини
Смертельна аварія сталася у суботу ввечері, 10 травня, на перехресті проспекту Героїв Харкова та вулиці Енергетиків. Від отриманих травм троє чоловіків загинули на місці ДТП
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Харківській області.
За матеріалами справ, водій легковика Skoda Octavia виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора, де зіштовхнувся з вантажною автоцистерною КамАЗ.
"Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та двоє його пасажирів 50 і 43 років загинули", — йдеться в повідомленні.
Наразі триває слідство.
Нагадаємо, 8 травня поблизу села Гребениківка Сумської області зіткнулися дві вантажівки та легковик. Водії фур згоріли живцем, керманича та пасажира легковика ушпиталили до лікарні.
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