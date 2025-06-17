В Харькове водитель Ford сбила двух женщин на пешеходном переходе

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

В понедельник, 16 июня около 18:35 на улице Георгия Тарасенко водитель автомобиля Ford Fusion совершила наезд на двух 76-летних женщин, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия одна из пострадавших погибла на месте происшествия. Другую женщину с телесными повреждениями доставили в больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают подробности смертельного ДТП.

Напомним, в Харькове легковушка выехала на красный свет и врезалась в автоцистерну: погибли 3 человека.