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17 июня 2025, 08:50

В Харькове водитель Ford сбила двух женщин на пешеходном переходе

17 июня 2025, 08:50
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фото: Национальная полиция
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Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Слободском районе Харькова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

В понедельник, 16 июня около 18:35 на улице Георгия Тарасенко водитель автомобиля Ford Fusion совершила наезд на двух 76-летних женщин, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия одна из пострадавших погибла на месте происшествия. Другую женщину с телесными повреждениями доставили в больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают подробности смертельного ДТП.

Напомним, в Харькове легковушка выехала на красный свет и врезалась в автоцистерну: погибли 3 человека.

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