Війська РФ обстріляли Куп'янськ: поранені три жінки
Вчора вдень, 15 червня, російські окупанти атакували Куп'янськ авіабомбою, БпЛА та РСЗВ. Внаслідок ударів поранені троє цивільних
Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 11:30 загарбники завдали авіаційного удару по житловому сектору. Попередньо, окупанти скинули на Куп'янськ ФАБ-500, пошкодивши щонайменше 10 приватних будинків.
Орієнтовно о 15:00 по Купʼянську вдарив ворожий FPV-дрон.
"Двоє жінок віком 62 та 27 років отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, в останньої також діагностували тупу травму живота", — йдеться в повідомленні.
О 15:15 росіяни знову обстріляли місто з РСЗВ "Град". Через удар пошкоджений будинок. Також 70-річна жінка дістала вибухове поранення.
За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудові розслідування.
Нагадаємо, вночі 15 червня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Полтавщину із застосуванням ракет і безпілотних літальних апаратів. Основним напрямком удару став Кременчук.