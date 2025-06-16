фото: Харківська обласна прокуратура

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 11:30 загарбники завдали авіаційного удару по житловому сектору. Попередньо, окупанти скинули на Куп'янськ ФАБ-500, пошкодивши щонайменше 10 приватних будинків.

Орієнтовно о 15:00 по Купʼянську вдарив ворожий FPV-дрон.

"Двоє жінок віком 62 та 27 років отримали гостру реакцію на стрес. Крім того, в останньої також діагностували тупу травму живота", — йдеться в повідомленні.

О 15:15 росіяни знову обстріляли місто з РСЗВ "Град". Через удар пошкоджений будинок. Також 70-річна жінка дістала вибухове поранення.

За фактами вчинення воєнних злочинів правоохоронці розпочали досудові розслідування.