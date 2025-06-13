Обстріли Харківщини: 7 постраждалих, серед них –11-річна дитина

фото: Харківська ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у селі Золочів травмувалися 52-річний чоловік, жінки віком 41, 66 та 70 років, а також 11-річний хлопчик. Окрім того:

у селі Тимофіївка постраждав 59-річний чоловік.

у селі Гороховатка травмувалася 82-річна жінка.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, 7 будівель і склад заводу (м. Куп'янськ);

у Ізюмському районі пошкоджено електромережі (с. Оскіл), 3 приватні будинки, 3 господарчі споруди (с. Гороховатка);

у Богодухівському районі пошкоджено 31 приватний будинок, автомобіль (сел. Золочів, с. Тимофіївка).

На фото с. Тимофіївка Золочівської громади

Нагадаємо, в ніч на 13 червня російські війська завдали ракетних та артилерійських ударів по населених пунктах Павлоградського, Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області.