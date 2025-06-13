Обстрелы Харьковщины: 7 пострадавших, среди них – 11-летний ребенок

фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки Харьковщина подверглась враждебным обстрелам, в результате которых пострадали 7 человек, в том числе один ребенок

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Золочев травмировались 52-летний мужчина, женщины в возрасте 41, 66 и 70 лет, а также 11-летний мальчик. Кроме того:

в селе Тимофеевка пострадал 59-летний мужчина.

в селе Гороховатка травмировалась 82-летняя женщина.

Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе поврежден частный дом, 7 зданий и склад завода (г. Купянск);

в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскил), 3 частных дома, 3 хозяйственные сооружения (с. Гороховатка);

в Богодуховском районе поврежден 31 частный дом, автомобиль (сел. Золочев, с. Тимофеевка).

На фото с. Тимофеевка Золочевской общины

Напомним, в ночь на 13 июня российские войска нанесли ракетные и артиллерийские удары по населенным пунктам Павлоградского, Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровской области.