Обстрелы Харьковщины: 7 пострадавших, среди них – 11-летний ребенок
За прошедшие сутки Харьковщина подверглась враждебным обстрелам, в результате которых пострадали 7 человек, в том числе один ребенок
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в селе Золочев травмировались 52-летний мужчина, женщины в возрасте 41, 66 и 70 лет, а также 11-летний мальчик. Кроме того:
- в селе Тимофеевка пострадал 59-летний мужчина.
- в селе Гороховатка травмировалась 82-летняя женщина.
Враг активно применял по Харьковщине разные виды вооружения. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе поврежден частный дом, 7 зданий и склад завода (г. Купянск);
- в Изюмском районе повреждены электросети (с. Оскил), 3 частных дома, 3 хозяйственные сооружения (с. Гороховатка);
- в Богодуховском районе поврежден 31 частный дом, автомобиль (сел. Золочев, с. Тимофеевка).
На фото с. Тимофеевка Золочевской общины
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