06:15  13 червня
Сили оборони отримали на озброєння гексакоптер-бомбардувальник "Волиняка"
05:05  13 червня
У багажнику та через Дністер: на Вінниччині викрили "сімейну" втечу від мобілізації
02:55  13 червня
Співак Melovin пережив операцю: артист розповів, як це було
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 08:50

На Херсонщині росіяни вбили людину, поранені 7 цивільних

13 червня 2025, 08:50
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Минулої доби, 12 червня, російські війська атакували понад 35 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, постраждали семеро мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Дудчани, Білозерка, Берислав, Новоолександрівка, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Інженерне, Нововоронцовка, Осокорівка, Софіївка, Одрадокам'янка, Тягинка, Львове, Миколаївка, Бургунка, Високе, Придніпровське, Наддніпрянське, Садове, Шевченківка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Микільське, Ромашкове, Саблуківка, Токарівка та Томарине.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Вчора росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили чотири багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, господарську споруду та приватні автомобілі.

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над Херсонщиною два ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".

Нагадаємо, через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами, в Херсонській області запровадили графіки відключень світла.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Херсонська ОДА обстріли окупанти жертва Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
Жителі Херсонщини отримають понад 2,5 млн грн грошової допомоги: що відомо
13 червня 2025, 07:55
Війська РФ скинули на Запорізьку область 10 авіабомб: є жертва та постраждалі
13 червня 2025, 07:30
Окупанти вбили жінку в передмісті Херсона
12 червня 2025, 15:46
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
Ворог атакував 3 райони Дніпропетровщини: поліція оприлюднила наслідки
13 червня 2025, 10:01
Вночі Росія атакувала Україну балістикою та дронами: як відпрацювала ППО
13 червня 2025, 09:40
Олена Шуляк: Безбар'єрність стає стандартом в Україні
13 червня 2025, 09:28
На Харківщині продовжується розмінування: мешканців попередили про гучні підриви
13 червня 2025, 09:05
Кривавий конфлікт у Кременчуці: постраждав 50-річний чоловік
13 червня 2025, 08:57
Сумщина під вогнем: за добу понад 50 обстрілів, є постраждалі
13 червня 2025, 08:46
Намагався обікрасти квартиру і зберігав боєприпаси: рівнянин проведе 5 років за ґратами
13 червня 2025, 08:22
Росіяни вбили 2 і поранили 5 жителів Донеччини
13 червня 2025, 08:10
Кредити без згоди: на Рівненщині працівниця банку ошукала трьох клієнток
13 червня 2025, 07:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »