На Херсонщині росіяни вбили людину, поранені 7 цивільних

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували: Херсон, Антонівка, Дудчани, Білозерка, Берислав, Новоолександрівка, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка, Інженерне, Нововоронцовка, Осокорівка, Софіївка, Одрадокам'янка, Тягинка, Львове, Миколаївка, Бургунка, Високе, Придніпровське, Наддніпрянське, Садове, Шевченківка, Велетенське, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Козацьке, Комишани, Микільське, Ромашкове, Саблуківка, Токарівка та Томарине.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Вчора росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили чотири багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, господарську споруду та приватні автомобілі.

За даними ОВА, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони знищили над Херсонщиною два ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".