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13 червня 2025, 08:46

Сумщина під вогнем: за добу понад 50 обстрілів, є постраждалі

13 червня 2025, 08:46
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 11 територіальних громадах області

Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що в Миколаївській громаді російський дрон атакував цивільну інфраструктуру. Постраждали дві жінки — 88 та 57 років. Обидві отримали осколкові поранення.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Окупанти застосовували: 20 скидань ВОГ з БпЛА, понад 10 ударів керованими авіабомбами (КАБ), 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), удари FPV-дронами.

Серед пошкодженої цивільної інфраструктури:

  • у Середино-Будській громаді знищено приватний будинок;
  • у Путивльській — пошкоджено господарську будівлю.

Загалом повітряна тривога в області тривала 8 годин 50 хвилин.

Нагадаємо, 12 червня російські окупанти завдали 496 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена інфраструктура, є загиблий і постраждалі.

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