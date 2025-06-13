Сумщина під вогнем: за добу понад 50 обстрілів, є постраждалі
Протягом минулої доби російські війська здійснили понад 50 обстрілів по 25 населених пунктах у 11 територіальних громадах області
Про це повідомила Сумська ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що в Миколаївській громаді російський дрон атакував цивільну інфраструктуру. Постраждали дві жінки — 88 та 57 років. Обидві отримали осколкові поранення.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.
Окупанти застосовували: 20 скидань ВОГ з БпЛА, понад 10 ударів керованими авіабомбами (КАБ), 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), удари FPV-дронами.
Серед пошкодженої цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді знищено приватний будинок;
- у Путивльській — пошкоджено господарську будівлю.
Загалом повітряна тривога в області тривала 8 годин 50 хвилин.
Нагадаємо, 12 червня російські окупанти завдали 496 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак пошкоджена інфраструктура, є загиблий і постраждалі.