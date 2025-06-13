Фото: поліція Дніпропетровської області

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У ніч проти 13 червня російські війська завдали ракетних та артилерійських ударів по населених пунктах Павлоградського, Синельниківського та Нікопольського районів Дніпропетровської області. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення. На місцях працюють правоохоронці, які фіксують руйнування та воєнні злочини.

Близько 3-ї години ночі ракета влучила по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Внаслідок удару пошкоджено чотири двоповерхові житлові будинки та щонайменше шість автомобілів. Місцеві мешканці повідомляють про сильну вибухову хвилю, яка спричинила руйнування осель.

У Синельниківському районі обстріли зафіксовані в межах Межівської, Слов'янської та Петропавлівської громад. Ворог пошкодив приватні будинки та транспорт, також виникли пожежі на території сільськогосподарських підприємств. Причетні служби оперативно гасили займання.

По Нікопольському району російські сили завдали ударів з артилерії та застосували дрони-камікадзе. Під вогонь потрапили приватні домоволодіння, господарчі споруди, багатоквартирні будинки та адміністративна будівля. Поліція продовжує документувати наслідки кожного з епізодів для подальшого розслідування злочинів проти мирного населення.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну балістикою та дронами: як відпрацювала ППО.