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13 червня 2025, 09:40

Вночі Росія атакувала Україну балістикою та дронами: як відпрацювала ППО

13 червня 2025, 09:40
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 13 червня російська армія випустила по Україні ракети та 55 ударних дронів типу "Shahed" і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знешкодили 43 ворожі БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ворог запустив дрони з напрямків — Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ. Також РФ вдарила чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" із Воронезької та Ростовської областей.

Під ворожими обстрілами опинилися Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.

"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що влучання зафіксували у дев'яти локаціях.

Нагадаємо, за тиждень Сухопутні війська ЗСУ знищили крилату ракету та понад 350 ворожих дронів.

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