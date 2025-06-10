Окупанти атакували Дніпропетровщину дронами й артилерією: пошкоджені підприємства
Протягом поточної доби російські війська атакували Нікопольщину на Дніпропетровщині FPV-дронами й артилерією
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Вдень росіяни били по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Загалом загарбники завдали близько 30 ударів. Через ворожі обстріли пошкоджені підприємства, адмінбудівля, п'ять авто, чотири приватні оселі, господарські споруди, парник та лінія електропередач.
"Люди не постраждали", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 червня окупанти атакували Куп'янськ авіабомбами. Внаслідок ворожого удару загинув мирний житель, поранені двоє цивільних.
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